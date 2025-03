Confindustria centro nord Sardegna ha deciso di sfilarsi, al momento, dal patto per la chimica verde e non ha firmato il documento tra Regione ed enti locali, non avendolo potuto visionare “con sufficiente anticipo”, segnalando “una serie di aspetti che richiedono un più approfondito esame e che ci impediscono la sua sottoscrizione”.

In una lettera inviata alla presidente della Regione Alessandra Todde e all'assessore dell'Industria Emanuele Cani, il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, Achille Carlini, spiega che “i dati inseriti nel documento hanno infatti preso come base di partenza una situazione che si è modificata nel corso degli anni, per fattori esogeni, determinando uno sviluppo del business industriale differente rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Le considerazioni riportate nel corso dell'incontro e rappresentate nel verbale, avrebbero richiesto una differente valutazione che tenesse conto di tale mutato scenario. Pertanto, non possiamo ritenere condivisibili le conclusioni ivi riportate”.

“Nel contempo confermiamo, come già diffusamente anticipato in occasione dell'incontro, che è interesse di Confindustria Centro Nord Sardegna, voler essere parte attiva nel percorso di crescita del territorio, con particolare attenzione al Progetto chimica verde, con tutti gli attori sociali, istituzionali e imprenditoriali”, conclude Carlini.