Un incontro “estremamente positivo”. Così Confindustria Sardegna ha definito il faccia a faccia presso la sede della Commissione Europea con il Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto e il Presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda.

Per Confindustria Sardegna c’erano il Presidente Maurizio De Pascale e il Direttore Generale Andrea Porcu. Con loro anche i rappresentanti di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio e Maria Cristina Busi Ferruzzi.

“Il confronto ha rappresentato, da una parte, un'importante occasione per approfondire le criticità del trasporto marittimo, in particolare il marcato incremento delle tariffe per il trasporto delle merci – una questione più volte sollevata da imprenditori, autotrasportatori e passeggeri – si legge in una nota di Confindustria Sardegna – Su questo fronte, sono attualmente in fase di valutazione diverse proposte che puntano a coniugare l’obiettivo della decarbonizzazione con le specifiche esigenze delle isole. Dall’altro lato, l’incontro ha permesso di evidenziare - ancora una volta - l’esigenza di dare concretezza al principio di insularità riconosciuto in Costituzione attraverso una nuova strategia del Mediterraneo.

Il Vicepresidente Fitto ha anticipato che è in fase di definizione una strategia complessiva dedicata alle isole. Da parte di Confindustria Sardegna, invece, un ringraziamento a Salvatore Deidda “per il suo forte impegno nel sostenere le istanze delle imprese Sarde sul problema ETS, a livello nazionale e presso la Commissione Europea”.