«Fare impresa in questo Paese è difficile, ancor di più lo è in Sardegna, figuriamoci nel Nuorese e in Ogliastra, dove le aziende rappresentano vere roccaforti sociali che creano ricchezza e occupazione e sono l’unico vero argine allo spopolamento. Siamo orgogliosi del lavoro formidabile che nonostante le tante problematiche i nostri imprenditori portano avanti nel territorio». Con queste ragioni nel corso dell’Assemblea generale dei soci che si è tenuta oggi 27 giugno a Nuoro, il presidente Roberto Bornioli insieme al gruppo dirigente ha premiato a titolo simbolico undici aziende associate che in vario modo si sono distinte per determinazione, coraggio, qualità dell’intrapresa e attaccamento all’associazione.

Il Premio Donna e Impresa è andato ad Anna Scancella della Marmi Scancella di Orosei, una realtà imprenditoriale di successo che si distingue per qualità innovazione ed export; il secondo Premio Donna e Impresa è stato consegnato a Pietrina Lecca dell’Hotel Orlando Resort di Villagrande un vero gioiello nel cuore della Sardegna.

Il Premio Coraggio di Fare Impresa è stato consegnato a Lisa Meles della Tre C Prefabbricati di Orosei e a Barbara Bulloni del Panificio Bulloni di Bitti per la tenacia con cui sono ripartite dopo i gravissimi danni causati dall’alluvione del 2013.

Il Premio Fedeltà è stato assegnato alla Imi Fabi Sardegna di Orani: le società che si sono avvicendate nella gestione del sito minerario di Orani è tra le prime aziende iscritte all’associazione.

Il Premio Oltre un secolo di impresa è stato consegnato alla Suber Extra un’azienda storica gestita dalla famiglia Moro a Ovodda che con grande determinazione continua a fare impresa nonostante un contesto poco favorevole e competitivo.

Il Premio Impresa-Lavoro è andato a due aziende modello del territorio: la Sarflex di Siniscola che nonostante le gravi carenze del sito industriale porta avanti investimenti anche per migliorare la sicurezza e l’ambiente di lavoro dei suoi 70 dipendenti. Il Premio Impresa-lavoro va anche alla Vigilanza La Nuorese di Nuoro che con i suoi 300 dipendenti è ai primissimi posti tra le società di vigilanza in Sardegna.

Il Premio Qualità va all’AziendaFratelli Puddu di Oliena, che si distingue per la produzione del Nepente, un’eccellenza nazionale e internazionale. Il Premio Eccellenza Zone interne va all’Agriturismo Parco Hotel Donnortei di Fonni pionieri della valorizzazione dell’ambiente in un’ottica turistica.

Infine, il Premio Storie di successo è stato consegnato a Portale Sardegna, tour operator di Nuoro, la seconda azienda sarda a essere quotata in Borsa nel mercato riservato alle piccole e medie imprese. «Oggi abbiamo premiato undici imprese ma ce ne sarebbero molte altre da premiare – ha sottolineato il presidente Bornioli -. La maggiore gratificazione in questi anni è arrivata proprio dalle imprese e dagli imprenditori, che ce la mettono tutta per superare».

Foto copertina: azienda Fratelli Puddu