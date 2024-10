Grazie ad alcune segnalazioni, la polizia, a conclusione di un’attività info-investigativa, ha arrestato due persone, padre e figlio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei guai sono finiti Giuseppe Daniele Ruggeri, di 39 anni, e Fabrizio, di 18, entrambi cagliaritani.

Venerdì scorso, 18 novembre, introno alle 18:50 è scattato il blitz degli agenti.

I poliziotti hanno aspettato padre e figlio di fronte alla pizzeria che i due hanno in gestione, in via Crespellani a Cagliari e hanno proceduto alla loro perquisizione personale. Il 18enne è stato trovato in possesso di 9,85 grammi di cocaina, mentre al padre non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’interno della pizzeria, dove è stato trovato e sequestrato il materiale necessario per il confezionamento in dosi della droga. Precisamente, in cucina e nella zona frigoriferi, la polizia ha rinvenuti due bilancini di precisione, entrambi perfettamente funzionanti e con tracce di cocaina sul piano del peso. Inoltre, è stata rinvenuta della sostanza da taglio, consistente in una confezione integra di mannitolo di 10 grammi.

A casa dei due, invece, nel quartiere di Pirri, i poliziotti hanno sequestrato altra droga, tutto il materiale per il suo confezionamento e circa tremila euro.

Il Questore di Cagliari ha emesso decreto di sospensione dell’attività di pizzeria per quindici giorni.