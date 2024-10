Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo. L'ordinanza del presidente della Regione Chrstian Solinas, che imponeva l'obbligo di test anti-Covid a chiunque entrasse nell'Isola, è stata definitivamente sospesa.

La decisione è arrivata dai giudici amministrativi, con un decreto a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D'Alessio, che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall'avvocatura dello Stato, per conto della presidenza del Consiglio dei ministri. L'udienza di merito si terrà il 7 ottobre.

L'ordinanza numero 43 dell'11 settembre prevedeva per tutti passeggeri in arrivo dall'estero o dal territorio nazionale la presentazione, all'atto dell'imbarco, dell'esito di un "test sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o antigenico rapido, eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per Covid-19".

In alternativa era possibile certificare di "essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo". Secondo la tesi avanzata dal governo, il provvedimento viola l'articolo 16 della Cosituzione sulla libera circolazione delle persone.