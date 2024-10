Il presidente della Conferenza territoriale sanitaria della Provincia è il sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi, come vice è stato eletto quello di Macomer Antonio Succu, e come segretario è stato nominato un rappresentante del Comune di Siniscola. Sulle nomine, però, la tensione alle stelle.

«Siamo indignati e imbufaliti - dicono Angelino Nocco e Salvatore Casula, sindaci di Meana Sardo e di Ortueri, a nome di diversi sindaci della Barbagia e del Mandrolisai -. Il nostro territorio ancora una volta non è stato trattato con pari dignità rispetto agli altri e siamo stati addirittura presi in giro perché, per farci contenti, è stato conferito al sindaco di Desulo, Gigi Littarru, un incarico che non ha alcuna valenza di legge. Abbiamo chiesto platealmente un atto di umiltà ai rappresentanti degli altri distretti, per dare voce e rappresentare anche il territorio più isolato e bistrattato di tutti, ma il nostro appello non ha trovato riscontri».

La Conferenza sanitaria è stata istituita da una legge regionale del 2006 e prevedeva come rappresentate il presidente della provincia di riferimento, ma con il riordino delle Asl si passa ora alla Conferenza territoriale sanitaria che contempla tre figure.