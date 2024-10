Il consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias tira le somme dopo la Conferenza socio-sanitaria tenutasi ieri a Cagliari. "Il tavolo - spiega - è stato, anche questa volta, molto partecipato, a significare l’interesse e, nel contempo, la forte preoccupazione per il territorio, in ragione delle annose difficoltà della sanità ogliastrina. La notizia positiva è la nomina di un’oncologa, nomina che giunge dopo che per mesi il servizio è stato retto da un unico specialista, la cui assenza per malattia, la scorsa settimana, ha costretto una ventina di pazienti a rinviare le cure chemioterapiche".

"Per il resto - commenta l'ex sindaco di Baunei -, permangono i problemi cronici della nostra sanità, nonostante il lodevole impegno di tutti a cercare di porvi rimedio. Il Piano Regionale dei Servizi sanitari è pieno di buone intenzioni, ma non vorremmo che, davanti all’urgenza dei bisogni, questo piano sia il solito libro dei sogni. L’architettura organizzativa della sanità che questo piano tratteggia, definita nei dettagli e densa di buoni propositi, si scontra con la dura realtà, che è tale soprattutto almeno su due punti: nel nostro presidio ospedaliero permane, purtroppo, nonostante la disponibilità e l’abnegazione dei nostri operatori, la cronica mancanza di medici specialisti, tanto che molti reparti continuano ad essere privati di un servizio stabile e continuativo. Nei nostri paesi mancano i medici, i pediatri e le guardie mediche".

"Non si possono più tenere in stallo le graduatorie e perpetrare i ritardi burocratici nell’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria - aggiunge Corrias -, è necessario attribuire subito le titolarità per il 2019-2020 e bandire quelle del 2021. Non bastano le buone intenzioni per il futuro, occorre che il governo regionale trovi le soluzioni per i problemi del presente".