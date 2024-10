Confartigianato seleziona fotografi professionisti per organizzare la squadra Nazionale italiana e partecipare alla Coppa del Mondo Fotografica 2018.

La FEP-Federazione dei Fotografi Professionisti Europei e la PPA, Professional Photographers of America, organizzano la quarta edizione della Coppa del mondo fotografica (WPC), competizione di grande successo, alla quale Confartigianato Fotografi ha sempre partecipato con la Nazionale italiana.

Anche quest’anno Confartigianato allestirà la squadra con i propri associati, facendosi carico della quota di partecipazione all’evento.

I fotografi che comporranno la selezione gareggeranno per medaglie individuali mentre alla squadra nazionale che otterrà complessivamente il punteggio più alto sarà assegnata la Coppa Mondiale fotografica 2018.

Le squadre saranno costituite da fotografi professionisti la cui cittadinanza è quella del relativo Paese. Ogni squadra potrà presentare fino a tre immagini (di tre fotografi diversi) per ciascuna categoria, tuttavia lo stesso fotografo potrà essere presente in più di una categoria.

Le iscrizioni per la partecipazione alla WPC 2018 sono già aperte mentre per il 25 settembre è fissata la data entro cui i fotografi associati a Confartigianato in Sardegna devono inviare il materiale al Presidente Nazionale di Confartigianato Fotografi, Maurizio Besana, selezionatore e coordinatore dell’iniziativa per l’Italia.

I lavori devono essere inviati a info@besanamaurizio.it, indirizzo utilizzabile anche per informazioni. In ogni caso, per chiarimenti, è disponibile il numero 3356845227 mentre l’intera nota informativa si trova www.sardegnaimpresa.it. Il giudizio sui lavori presentati avrà inizio il prossimo 25 ottobre.