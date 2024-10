Ci sono anche le imprese artigiane della provincia di Sassari alla manifestazione di Milano promossa da Confartigianato nazionale, per dire “SI” allo sviluppo dell’Italia.

Un messaggio chiaro e positivo, il loro, destinato al Governo e alle Istituzioni: «Siamo ‘Quelli del sì’ che vogliono mandare avanti l’Italia in Europa e nel mondo, siamo quelli che, dopo gli immani sforzi per uscire dalla crisi, vogliono continuare a produrre ‘valore artigiano’ e provare a competere sui mercati».

A guidare la delegazione sassarese la Presidente di Confartigianato Imprese Sassari, Maria Amelia Lai. «Al Governo ribadiremo quanto già detto al Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, un mese fa durante una missione a Bruxelles – ha sottolineato la Lai – ovvero come tra le opere fondamentali per lo sviluppo della Sardegna ci sia anche la Alghero-Sassari. Continuiamo a essere seriamente preoccupati per questo stallo ma, fatto ancora più inquietante, è il silenzio della Politica di Roma: nulla si muove, nulla trapela».

«Le realtà artigiane, così come il resto delle attività produttive, nonché i cittadini del nord ovest dell’Isola – ha aggiunta la Presidente – non potranno e non dovranno accettare alcuno stop alle opere pubbliche o a eventuali rinvii di appalti, perché significherebbe rinunciare al futuro».

Negli spazi del “Milano Convention Centre”, gli imprenditori artigiani sassaresi si uniranno ai loro colleghi di tutta Italia per dire tanti SI a efficaci collegamenti nazionali e internazionali, alle grandi opere strategiche a reti e connessioni per il trasferimento dei dati e della conoscenza. a una pubblica amministrazione che funzioni e sia attenta alle esigenze dei cittadini.

Un Sì anche a un mercato del lavoro che valorizzi il merito e le competenze incrociando le necessità competitive delle imprese, a una giustizia civile rapida ed efficiente e all’Europa con l’euro moneta comune.

«Vogliamo continuare a sviluppare l’Italia e la Sardegna, creando reddito, occupazione, benessere economico e sociale – ha concluso Maria Amelia Lai – e per questo ci batteremo finché non vedremo i risultati concreti».