Sarà ancora Antonio Matzutzi il Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna per il prossimo biennio. La decisione unanime è arrivata ieri dai delegati dell’Associazione Artigiana riuniti in Assemblea a Villacidro.

L’imprenditore di Milis incarico verrà affiancato dal nuovo Vice Presidente Vicario, l’ozierese Maria Amelia Lai, imprenditrice nel settore delle

costruzioni, e da altri 2 Vice Presidenti: gli imprenditori Giuseppe Pireddu, del settore dell’autoriparazione di Macomer (NU) e Fabio Mereu del trasporto persone di Cagliari.

la Giunta Esecutiva Regionale sarà composta anche da Luca Murgianu di Cagliari, Norella Orrù di Carbonia (CI), Sandro Paderi di Oristano, Marco Rau e Francesco Fiori di Sassari, Giacomo Meloni e Simone Ballo di Olbia.

Nel suo discorso, Matzutzi ha fatto un’analisi della situazione politica, economica e sindacale della Sardegna, e illustrando le prospettive del comparto, ha ribadito l’impegno di Confartigianato.

Tra le varie cose, ha anche ribadito il dialogo con la nuova Giunta regionale e con il mondo della politica. “Ora più che mai è necessario dare coraggio, energia, credito e opportunità alle circa 35mila imprese artigiane sarde e agli oltre 75mila addetti – ha affermato Matzutzi – ciò potrà avvenire solo se queste realtà, insieme a tutto il tessuto produttivo delle piccole e micro realtà sarde, verranno sostenute concretamente”.

“Con il nuovo Governo Regionale abbiamo già avuto contatti incontrando l’Assessore all’Artigianato, Gianni Chessa, e l’omologo ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia – queste ancora le sue parole – e condividendo con loro una linea strategica per rivitalizzare le imprese e ricreare un “humus” adatto alla crescita del tessuto produttivo. A ottobre, dopo questo periodo di assestamento e avvio Legislatura faremo un primo check per verificare l’andamento delle varie situazioni e proporre idee e soluzioni utili alle aziende”.

Confartigianato Sardegna ha anche ricordato l’uso del “Rating” per monitorare l’attività di Governo. L’occasione è stata utile anche per ribadire le difficoltà del settore artigiano, specie nell’utlimo decennio.

Nel primo trimestre 2019, il comparto conta 34mial 811 imprese registrate presso le Camere di Commercio: 13mila 231 a Cagliari, 12mila 485 a Sassari, 6mila 407 a Nuoro e 2mila 688 a Oristano. In ogni caso, il bilancio regionale aperture-chiusure segna ancora negativo con 582 aperture e 980 chiusure, per un saldo finale di -398. Tutto il “sistema artigiano” offre lavoro e opportunità a 62.546 occupati, per 3.098 milioni di euro di valore aggiunto prodotto, in un contesto, quello dell’economia regionale, dove le aziende artigiane rappresentano il 20,7% del totale delle attività produttive regionali.

“Con questa condizione e con questi numeri, dobbiamo quotidianamente fare i conti – ha aggiunto Matzutzi – quindi sarà necessario lavorare sempre più duramente e intensamente per invertire la tendenza e creare nuove opportunità per tutto il sistema”.

“Ribadiamo, quindi, la collaborazione e il dialogo con l’Assessorato all’Industria per continuare lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese che vogliono puntare, con prodotti e servizi, sui mercati esteri. Ribadiamo anche la necessità di puntare sullo sviluppo delle giovani imprese e sul passaggio generazionale – ha concluso – infatti, recenti analisi, confermano come le imprese artigiane della Sardegna siano troppo vecchie e il passaggio di testimone tra genitori e figli sia ancora troppo difficile e oneroso. Per questo, ribadiamo come siano necessari fondi per favorire il “passaggio di testimone” tra i titolari delle piccole imprese sarde e i figli che vorranno subentrare nella gestione aziendale”.