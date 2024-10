Dire basta alle truffe e raggiri agli anziani è l’obiettivo di “Più sicuri insieme”, la quarta edizione dell’evento promosso dall'Anap Confartigianato (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) in partenariato con il Ministero dell'Interno e con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

In questo contesto si terrà venerdì 13 dicembre a partire dalle 15.30, nella sala convegni dell’Hospitalis Santci Antoni (ingresso in via Cagliari), un convegno a tema con il patrocinio dell’Assessorato del Comune di Oristano

Previsti gli interventi, moderati dal Segretario di Confartigianato Oristano, Marco Franceschi, del Questore di Oristano, Giuseppina Stellino, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Domenico Cristaldi e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Andrea Taurasi e del Dott.orIreneo Picciau, Psicologo psicoterapeuta.

Inoltre sarà illustrato e distribuito il vademecum realizzato dall’Anap e dal Ministero dell’Interno, mentre le saranno affidate a Bernardetta Cannas, della Segreteria Nazionale di Anap Confartigianato.