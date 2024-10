"In un anno non si ricorda una sola scelta concreta fatta dalla giunta Lubrano in favore delle attività produttive né, in prospettiva, di progettazione e programmazione per lo sviluppo della città Le promesse della campagna elettorale se le ha portate via il vento.

L’inerzia dell’azione amministrativa è palese, purtroppo, e sento il dovere di esprimere tutta la preoccupazione mia e della categoria per le mancate risposte alle nostre continue sollecitazioni e per gli scenari futuri non certo incoraggianti." Non nasconde la propria preoccupazione il presidente Confartigianato di Alghero Mario Piras che attraverso una nota stampa esprime il disappunto e l'amarezza per le tante promesse fatte da parte dell'amministrazione comunale algherese, e mai mantenute. "In più incontri la Confartigianato ha mosso puntuali rilievi, sui quali mai ha avuto da parte dell’Amministrazione risposte concrete. Riproponiamo allora pubblicamente alcuni quesiti. Rispetto alle opere pubbliche che fine ha fatto il progetto del Gas in città? Un progetto che al di là dei benefici per la cittadinanza tutta, se ben seguito dall’amministrazione potrebbe veder coinvolte tante imprese locali nei lavori. Che fine ha fatto il progetto della circonvallazione? La Confartigianato ha incoraggiato, a suo tempo, l’accelerazione dell’iter per la progettazione e la realizzazione dell’opera. Ad oggi l’opera è a rischio definanziamento (rischiamo di veder vanificato un progetto da 11 milioni di euro). Sarebbe un danno enorme per la città, che rassicurazioni può dare il Sindaco a tal proposito? Più volte la Confartigianato ha portato all’attenzione dell’amministrazione le problematiche legate all’area artigianale, la quale opportunamente infrastrutturata e dotata dei servizi pubblici necessari potrà essere un volano per l’economia della città. Le criticità rilevate in passato e condivise con il Sindaco Lubrano fin dalla campagna elettorale in un incontro con gli artigiani permangono ancora tutte: nulla è stato fatto per la loro risoluzione e anzi si sono persi dei finanziamenti regionali che avrebbero consentito di risolvere le problematiche. Tra le più rilevanti emergono il mancato completamento dell’impianto di illuminazione, in particolare nelle arterie secondarie, delle pavimentazioni dei marciapiede, della posa del tappeto d’usura su tutte le strade del comparto e l’assenza totale dell’arredo a verde e del decoro urbano. Non esiste un servizio di trasporto pubblico, né un’adeguata cartellonistica pubblicitaria e non abbiamo più notizie del percorso di revisione del regolamento di assegnazione e disciplina delle aree. Abbiamo più volte chiesto di dare respiro all’economia locale favorendo i “Piccoli appalti a misura