“La condotta Enas di avvicinamento dal Cuga a Monte Agnese ha subito una rottura. Questo comporta una riduzione di alimentazione per Alghero. Al momento l'erogazione è ancora regolare, ma Abbanoa sarà costretta, da questo pomeriggio e fino a completo ripristino del servizio, a effettuare chiusure cautelative per razionalizzare i consumi in tutta la città”.

E’ quanto fanno sapere dal Comune di Alghero.

“Appena risulteranno informazioni più dettagliate saranno comunicati piano e orari di chiusure e riaperture per oggi e domani, eventualmente da aggiornare se il disservizio dovesse perdurare. Al momento non è possibile avere stima dei tempi che dipendono dalla riparazione Enas. Seguiranno aggiornamenti”.