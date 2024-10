Nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione di Tortolì hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena della reclusione di anni 1 e mesi 8, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, nei confronti di un 40enne residente nella cittadina costiera, in seguito ad una condanna per lesioni personali dolose. I fatti risalgono al maggio 2012.

I Carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno tradotto il 50enne presso la sua abitazione dove salderà il suo debito con la giustizia.

Il risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.