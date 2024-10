Era stato condannato agli arresti domiciliari, ma i carabinieri di Iglesias lo hanno sorpreso ieri sera alla stazione ferroviaria, così un 62enne del posto è finito nuovamente in manette.

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, lo hanno notato mentre parlava con alcune persone. Lo scorso giugno l'uomo era stato arrestato per alcuni atti incendiari ed era stato messo ai domiciliari.

Gli era stato concesso di allontanarsi da casa per poche ore al giorno e con la condizione di fare rientro nel primo pomeriggio.

Il 62enne, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato riaccompagnato nella propria abitazione in attesa del processo per direttissima previsto per oggi al tribunale di Cagliari.