E' stato condannato a tre mesi di reclusione al termine del secondo processo per peculato, l'ex capogruppo di Fortza Paris Silvestro Ladu, coinvolto nell'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna.

All'ex esponente politico, difeso dal legale Massimo Delogu, è stata contestata una ulteriore spesa di 4.500 euro effettuata nel corso della tredicesima legislatura. Nel processo principale, Ladu era già stato condannato in appello a 5 anni e 8 mesi di reclusione, 4 mesi in meno rispetto alla condanna ricevuta in primo grado.

A leggere la nuova sentanza il giudice Tiziana Marogna della prima sezione penale del tribunale di Cagliari. La pena finale complessiva è stata ricalcolata: cinque anni, di cui tre coperti dall'indulto.