Si erano rivolti persino alle "Iene", programma televisivo di grande successo Italia 1, per professare pubblicamente la loro innocenza.

La Corte di Cassazione ha, invece, confermato la condanna a cinque anni inflitta ai due in secondo grado per violenza sessuale di gruppo e lesioni gravi in concorso.

Nicola Fenu, di 38 anni, e Massimo Pinna, di 40, entrambi di Uras, in provincia di Oristano, sono stati oggi arrestati e traferiti nel carcere di Massama.

I fatti risalgono al giugno del 2010 quando i due avrebbero colpito con un pugno al volto una giovane donna all'interno di una discoteca di Quartu e poi avrebbero abusato di lei approfittando del fatto che era ubriaca. Entrambi si sono sempre detti innocenti, sostenendo che la ragazza era consenziente.

In primo grado erano stati condannati a cinque anni, stessa sentenza poi in appello. I difensori avevano quindi proposto ricorso in Cassazione e la Corte, il 20 maggio scorso, ha confermato la condanna.

Oggi, dunque, i carabinieri sono andati ad arrestare i due oristanesi.

(Foto simbolo)