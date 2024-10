"La Sardegna è stata dimenticata nella scelta delle sedi per le prove scritte digitali del concorso per il Sud". E' il commento del deputato Pd Gavino Manca, in merito all'esclusione dell'Isola come sede per le prove per l'assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali. Si terranno infatti dal 9 all'11 giugno in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia.

"Trovo inspiegabile che la Sardegna sia stata esclusa - afferma il parlamentare -. Purtroppo trova conferma la percezione che i sardi siano considerati cittadini di serie B. I candidati isolani dovranno affrontare una trasferta più onerosa, complessa e faticosa, con il rischio che la stanchezza possa influire sulla prova. Chiedo al ministro Brunetta, che si è giustamente impegnato per rendere più veloci le operazioni di assunzione, di rivedere altrettanto rapidamente la collocazione delle sedi".

"Le pubbliche amministrazioni stanno soffrendo, tra i pensionamenti per Quota 100 e la difficoltà a bandire nuovi concorsi - prosegue Manca -. Soprattutto gli uffici tecnici sono in deficit di ossigeno, grazie anche alle opportunità offerte dai vari bonus per il settore dell'edilizia, che stanno aumentando la mole di lavoro nei Comuni".

"Alle porte c'è la partita del PNNR: è il caso di sbloccare le procedure concorsuali per gli enti di ogni livello, e dare alla pubblica amministrazione i fondi per assumere il personale necessario per affrontare queste sfide epocali. Con le opportunità rappresentate dei nuovi fondi europei - conclude - l'Italia ha bisogno di una pubblica amministrazione giovane e ricca di competenze".