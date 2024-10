Nel piccolo centro abitato di Romana, in provincia di Sassari, si è tenuto un concorso, dove diversi artisti hanno presentato i loro bozzetti per poter realizzare dei murales a tema “Romana nel paesaggio e nel tempo”.

Tra i premiati, ha conquistato il secondo posto, il poliedrico artista autodidatta Angelo Lai, ovoddese, che riversa nelle sue opere la passione che sin da bambino lo porta a sperimentare prima col disegno e poi con la pittura, spaziando dal figurativo all’astratto e facendoli interagire supportando le figurazioni con delicati cromatismi. Oltre a dipingere scolpisce e intaglia il legno.

Diversi i concorsi e le manifestazioni artistiche a livello regionale a cui Lai ha partecipato conseguendo importanti riconoscimenti e vincendo con i murales a Loceri e Romana.

Inoltre, quest’anno in occasione della manifestazione Loceri Art Festival 2018, ha avuto l’opportunità di sperimentare, con degli ottimi risultati , la tecnica del Sand Casting inventata da Costantino Nivola.

Il murales realizzato a Romana, terminato il 6 luglio, rappresenta il famoso pittore del paese Brancaleone Cugusi, riproducendo un suo autoritratto fatto a carboncino, reinterpretandolo dotando l’artista di una tavolozza di colori che si innalzano e si diffondono nella parete. Sullo sfondo la chiesa rupestre di San Lussorio ed una figura femminile che indossa l’abito tradizionale da sposa.

Tra i bozzetti presentati il 30 marzo, ne sono stati scelti 4. Il pittore Angelo Lai con il suo “Costume e colori per Brancaleone da Romana” ha colpito i membri della giuria che hanno voluto premiarlo con il secondo premio in quanto l’opera richiama i principali elementi conoscitivi del paese, quali i luoghi, i personaggi ed in particolare il vestiario del paese, utilizzando per realizzarla un cromatismo e una delicatezza nei colori che colpiscono subito.