In Sardegna

Alcuni mesi fa una qualificata giuria regionale, composta da personalità del mondo della scienza, della scuola e delle Istituzioni, li ha giudicati i migliori progetti in Sardegna sul tema dell'energia: per tale ragione, presso la Centrale idroelettrica del Taloro, nel Comune di Ovodda, 80 studenti sardi delle 3 scuole vincitrici hanno ricevuto i premi della XI Edizione del Play Energy Enel, il concorso ludico didattico che Enel dedica al mondo della scuola in Italia e nel mondo.