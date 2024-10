È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciali Concorsi e sul sito web dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari il nuovo concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione.

Prosegue quindi l'attività di potenziamento delle strutture aziendali da parte della direzione strategica dell'azienda di viale San Pietro a Sassari che, già nei giorni scorsi, nell'ottica di una maggiore valorizzazione delle unità operative di tipo cardiologico ha assunto sei cardiologi a tempo indeterminato.

La graduatoria del concorso per anestesisti potrà essere utilizzata per nuove assunzioni che si dovessero rendere necessarie oltre le tre previste.

L'assunzione degli anestesisti consentirà, così, di potenziare le attività di sala operatoria per la riduzione delle liste d'attesa, soprattutto per le patologie tumorali e per quelle più complesse di interesse chirurgico.

Inoltre, «l'assunzione – afferma il direttore sanitario Nicolò Orrù – permetterà l'avvio dell'attività di parto-analgesia, in linea con la deliberazione adottata dall'azienda il 17 febbraio scorso e relativa al piano triennale di rientro per il miglioramento della qualità delle cure e l'adeguamento dell'offerta. Si tratta – aggiunge – di una importante novità per Sassari e darà alle donne la possibilità di partorire senza dolore».

Il parto analgesia non immobilizza la partoriente, ma le permette di affrontare tranquillamente il parto, camminare e proseguire il travaglio nella maniera più naturale possibile.

«Il parto antalgico – aggiunge il direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio D'Urso – si inserisce all'interno di un processo di umanizzazione delle strutture ospedaliere nei riguardi dei nostri pazienti. L'obiettivo che ci siamo prefissati, infatti, è quello di rendere migliore l'esperienza del paziente in ospedale. Con l'avvio di questa metodica pensiamo di essere sulla giusta strada».

L'istituzione del servizio di parto analgesia, che vedrà lavorare assieme un'equipe multidisciplinare, prevede una integrazione sia all'interno del dipartimento materno infantile che con l'unità operativa di Anestesia e rianimazione. L'attivazione di questo percorso consentirà di ridurre il ricorso al parto cesareo, quando non motivato da esigenze cliniche e di sicurezza della madre e del bambino.

Il piano triennale, adottato dall'azienda di viale San Pietro a febbraio per il miglioramento dell'offerta, prevede un investimento di circa 785 mila euro e di questi 420 mila euro per l'assunzione di 6 anestesisti.

Gli interessati a partecipare al concorso per anestesisti e rianimatori, dovranno indirizzare la domanda al Direttore generale dall'Aou di Sassari, viale San Pietro numero 10 – Palazzo Bompiani – Sassari. La domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo generale dell'Aou, al piano terra di viale San Pietro 10, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedi e giovedi dalle 15 alle 17 . Quindi ancora spedita per posta con raccomandata e avviso di ricevimento e per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.aou.ss.it .

La scadenza per la presentazione della domanda è il 12 ottobre 2017. La busta chiusa che contiene la domanda dovrà recare, al suo esterno, la dicitura “Domanda di ammissione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazi