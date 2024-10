Da oggi è possibile per tutti gli interessati in possesso dei requisiti, diploma di scuola secondaria di secondo grado e possesso della patente B, presentare la domanda per il concorso per titoli e colloquio di 8 agenti di Polizia Municipale, categoria C, che il Comune di Cagliari intende assumere a tempo determinato per sei mesi.

Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Bandi di concorso, si potrà scaricare la documentazione integrale e il modulo di presentazione della domanda. La scadenza è fissata per il 15 giugno.



L’assessore al personale, Danilo Fadda, sottolinea l’importanza dell’assunzione dei nuovi agenti che “anche se a tempo determinato, andrà a coprire le esigenze di servizio in quei periodi in cui il più alto afflusso turistico richiede una maggiore presenza della Polizia Municipale e un maggior presidio del territorio comunale”.



“Entro la prima settimana di giugno”, continua l'assessore Fadda, “saranno avviate anche le procedure di mobilità, propedeutiche all’indizione dei concorsi, per l’assunzione a tempo indeterminato dei 34 nuovi profili professionali previsti nel piano delle assunzioni per il 2017. Ci apprestiamo dunque a dare avvio ad un processo di rinnovamento e arricchimento della macchina amministrativa comunale con l’obiettivo di dare ai cittadini una sempre maggiore qualità dei servizi offerti”.