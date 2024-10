C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi alla quarta edizione del Concorso Musicale Nazionale “Kellarious” città di Selargius.

La manifestazione, che si svolge dal 2013 con cadenza biennale, è rivolta agli allievi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale e dei licei musicali, con sezioni e categorie rivolte ai solisti, alle piccole formazioni di insieme, agli ensemble e alle orchestre; inoltre una sezione è dedicata ai solisti delle Scuole civiche che non abbiano ancora compiuto i 18 anni d’età e una ai cori soli, scolastici o giovanili.

L’importante evento prenderà il via a Selargius il 6 maggio; le audizioni del concorso si svolgeranno per tutta la settimana e il 12 maggio si terrà la manifestazione conclusiva con le premiazioni.

Il Kellarious è un Concorso molto seguito ed apprezzato per l’ottima organizzazione e per il ricco montepremi: quasi 9000 euro è il totale dei premi da assegnare.

Nelle scorse edizioni l’affluenza è stata altissima, circa 30 scuole e oltre 1500 giovani musicisti hanno animato con la loro gioiosa presenza le sedi del concorso e le vie della cittadina di Selargius; questo ha ripagato lo sforzo organizzativo della Scuola Dante Alighieri di Selargius e dell’Amministrazione Comunale che da subito ha creduto ed appoggiato questo progetto mettendo a disposizione il bellissimo Teatro Civico di Si’e Boi.

Cuore del Comitato organizzativo i docenti di strumento della Dante Alighieri, la Dirigente Prof.ssa Patrizia Fiori e tutto il personale, i Genitori degli alunni che offrono la loro preziosissima collaborazione e lo Staff degli ex allievi, infaticabili ed efficientissimi.

Il Kellarious vi aspetta a Selargius per una settimana in musica.