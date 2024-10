Invito a tutti i fotografi professionisti e amatoriali ad immortalare le immagini più belle della Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna in programma a TETI domenica 1° Febbraio alle ore 15.00.

Il popolo dei nuraghi coltivava la vita oltre mille anni avanti Cristo. Il vino, in Sardegna, è cultura.

Il Carnevale della Sardegna centrale ha nella maschera tradizionale un grande patrimonio rimasto integro dopo migliaia di anni, che affonda le sue radici nelle ritualità sacre delle antiche popolazioni locali.

Il Consorzio Bim Taloro, in occasione del Carnevale che riunisce le maschere del territorio in una grande Sfilata che si terrà a Teti domenica 1° Febbraio a partire dalle ore 15.00, promuove, in collaborazione con Sardegna Live, il 2° Concorso Fotografico denominato “IL CARVEVALE DEL BIM 2015”.

Al vincitore del Concorso sarà consegnato una prezioso cesto di prodotti gastronomici della Barbagia.

L’intreccio di culture e tradizioni suggerisce per l’edizione 2015 un percorso unico di valorizzazione tra i Carnevali della Sardegna centrale e i prodotti del territorio che saranno offerti come premio per il vincitore del Concorso fotografico IL CARNEVALE DEL BIM 2015.

REGOLAMENTO

ORGANIZZATORI

Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dal Consorzio Bim Taloro e da Sardegna Live e si svolge dal 1 al 22 febbraio 2015 ed è aperto a tutti coloro che vorranno documentare il Carnevale del BIM 2015 che si svolgerà a Teti domenica 1 febbraio 2015.

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il Carnevale, nei sentieri di un’identità che può essere scoperta e riscoperta. Il centro Sardegna e il suo territorio con la pluralità di espressioni che caratterizzano i riti, i ritmi, le suggestioni del Carnevale barbaricino, visto e fotografato con occhi nuovi e differenti oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti, senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare una foto che ritrae il tema del succitato concorso (con indicazione del titolo che si vuole dare all’immagine) e una scheda indicante nome, cognome e indirizzo dell’autore, sottoscritta dallo stesso, il quale autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle immagini per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali promosse dal Consorzio Bim Taloro e da Sardegna Live.

Il materiale fotografico dovrà essere spedito all’indirizzo redazione@sardegnalive.net entro e non oltre il giorno 10 Febbraio 2015.

Le foto verranno pubblicate sulla Pagina Facebook di Sardegna Live l'11 Febbraio e quelle che fino al 22 Febbraio totalizzeranno il maggior numero di Like vinceranno.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE