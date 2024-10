Antonio Cugusi, Annamaria Gaito, Fabiana Ledda, Paolo Russo e Riccardo Onnis sono i cinque professionisti, ed ex studenti del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari con sede ad Alghero, che hanno firmato uno dei progetti vincitori dell' Europan 13.

Sono stati premiati a Berlino per un progetto dal titolo “Living With(In) Nature” sulla città bavarese di Landsberg am Lech.

L'Europan è conosciuta come la più importante organizzazione in Europa per la promozione e realizzazione dei progetti urbani aperta ai giovani architetti con meno di quarant’anni di età.

Formata dalle Associazioni nazionali di oltre 20 Paesi europei, lancia un concorso di idee, con cadenza biennale, le cui pubblicazioni rappresentano, tra l’altro, fonte di documentazione prestigiosa, tra ricerca internazionale e professionalità locale.