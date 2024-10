Un concorso di idee per la creazione del logo della Festa dei Candelieri, per promuovere e valorizzare al meglio un appuntamento che rappresenta la vera festa della città di Sassari.

Il bando, che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Sassari, è aperto alla partecipazione, in forma individuale o in forma associata, degli studenti iscritti negli istituti superiori e universitari, con indirizzo artistico e di design, e di artisti.

L'obiettivo dell’amministrazione comunale è favorire la partecipazione della comunità locale, in particolare quella giovanile e degli artisti, per far riscoprire i caratteri dell’identità e della cultura locale, i legami con la storia e la tradizione quale patrimonio da promuovere e valorizzare.

«Vorremmo – afferma il primo cittadino Nicola Sanna – che il logo, assieme a un’immagine grafica coordinata, diventasse un importante strumento di marketing utile al riconoscimento della festa dei Candelieri e della città di Sassari. Per questo motivo vogliamo coinvolgere la comunità sassarese, perché si senta protagonista nella scelta di un'immagine che potrà rappresentare un momento di partecipazione storica e religiosa oltreché i Candelieri, anima della città di Sassari».

La migliore proposta grafica riceverà un premio di 1.000 euro. A valutare i lavori sarà il sindaco e un gruppo di esperti rappresentanti della comunità locale.

Potrà essere presentato un solo progetto grafico per partecipante che non potrà partecipare a più gruppi per progetti diversi. Il Logo, poi, dovrà essere costituito da un segno grafico, eventualmente accompagnato da uno slogan, essere originale e inedito, facilmente distinguibile, ingrandibile e riproducibile, a colori e in bianco e nero. Inoltre, dovrà sempre essere affiancato dal logo dell’Unesco.

I partecipanti dovranno far pervenire la proposta progettuale a mano o per posta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet www.comune.sassari.it, all’Ufficio protocollo del Comune di Sassari, in piazza del Comune a Sassari. Non farà fede il timbro postale.