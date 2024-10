I consiglieri di minoranza del Comune di Bono puntano il dito contro gli amministratori dopo quello che definiscono "l'ennesimo pasticcio" nell'ambito dei concorsi pubblici. Il 23 febbraio, raccontano gli esponenti dell'opposizione, era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'avviso relativo ai "concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, e un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato". Rispetto al medesimo avviso, il gruppo "Rinnovamento e Rinascita" evidenzia alcune anomalie.

"La determina con la quale sono stati indetti i tre concorsi pubblici - si legge in una nota -, oltre a non risultare pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente", si pone in contrasto con quanto previsto dal Piano di fabbisogno del personale, che prevede tre posti da ricoprire mediante concorso pubblico e non quattro come previsto dai bandi".

"I bandi di concorso - prosegue il comunicato - non sono stati pubblicati nella pagina istituzionale del Comune di Bono e non è stato attivato il relativo format per la presentazione delle domande". E ancora: "Alcuni atti relativi ai bandi vengono attribuiti impropriamente a funzionari amministrativi che in realtà non hanno mai svolto alcuna attività, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare a loro carico".

"La procedura concorsuale è viziata fin dall'origine in quanto viola le disposizioni relativamente al mancato esperimento delle procedure di mobilità. In particolare viene violata la disposizione sulla mobilità obbligatoria, una grave inadempienza poiché lo stesso articolo prevede che "Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto".

"Ad oggi è presente sul sito del Comune di Bono un semplice avviso recante la seguente dicitura: "Il concorso è stato sospeso in autotutela". Evidentemente, gli stessi componenti della maggioranza che hanno lavorato sul bando, si sono resi conto delle gravi irregolarità nella definizione della procedura. Ad ogni modo, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare un atto formale indicando i motivi e il termine della sospensione".

"Il nostro intervento - precisano in conclusione i consiglieri di minoranza - è finalizzato a tutelare l'interesse di coloro che aspirano a ricoprire i posti messi a concorso ed evitare di esporre il Comune di Bono a ricorsi (con conseguenze negative in termini di costi e ritardi). Per questo chiediamo di conoscere le intenzioni dell'amministrazione in merito alla procedura concorsuale".