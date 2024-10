La quinta edizione della Bitas, Borsa internazionale del Turismo attivo partirà a Dorgali e Calagonone partirà il 2, 3 e 4 ottobre, ma con essa partono anche le polemiche: il sindaco di Dorgali, Angelo Carta, consigliere regionale Psd'Az, ha appreso con disappunto che all'evento "l'unico di valenza internazionale in Sardegna" si sovrappone negli stessi giorni a Cagliari la manifestazione Turisport.

Cosa che ha fatto infuriare il primo cittadino di Dorgali, che ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale di Beni culturali, Spettacolo e Sport: "Vorrei sapere - scrive Carta nel documento - se la decisione di anticipare il Turisport (già programmato per la settimana successiva, ndr) e fissarlo in concomitanza con la Bitas 2015 era nota a questo Assessorato; se sì, quale ruolo ha avuto l'Assessorato regionale in questa decisione; se questo Assessorato investe risorse nella manifestazione Turisport; se condivide l'inopportunità di svolgere due manifestazioni di questa portata negli stessi giorni; se sì, come intende intervenire per modificare questa decisione".

"Non è possibile - ha commentato il sindaco di Dorgali - che si facciano certi errori. A essere penalizzate da questo accavallarsi di eventi saranno entrambe le manifestazioni. La Bitas rappresenta ogni anno la naturale continuazione dell'attività di crescita del Turismo. Per le zone interne è un'occasione unica per la promozione della nostra economia verso l'esterno, tanto più una provincia che attraversa una delle più gravi crisi della sua storia. Per questo - conclude Carta - chiedo all'assessore di rivedere il calendario della manifestazione di Cagliari, già programmato per la settimana successiva, che penalizzerebbe entrambe le manifestazioni".