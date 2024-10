Nella mattinata di oggi, Cheremule è stato interessato da un'attività di disinfestazione contro pulci, insetti e parassiti voluta dall'Amministrazione comunale guidata da Antonella Chessa dopo alcune segnalazioni ricevute dai cittadini.

Una procedura d'urgenza che completa quella avviata nei giorni scorsi per la prevenzione contro la zanzara tigre, nota per la sua aggressività. L'intervento odierno ha interessato anche il parco giochi. Per questo motivo, la prima cittadina ha consigliato, per motivi di sicurezza, di non usufruire dell'area e delle zone limitrofe per le prossime 24 ore.