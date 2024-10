Si è concluso con una transazione extragiudiziale il contenzioso tra l'amministrazione comunale di Cagliari e la Società Cagliari Calcio che, iniziato fin dai primi anni 90, è giunto, con alterne vicende, fino ad oggi.

Da una richiesta iniziale di risarcimento danni (conseguente a mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie dello Stadio di S. Elia ed all'utilizzo dello stesso) da parte della Società Cagliari Calcio, relativa ad una causa civile in corso, con concessioni e rinunce da parte di entrambe le parti, si è raggiunto l'accordo per la corresponsione di una somma pari a circa il 10% dell'importo iniziale richiesto.



La transazione, siglata oggi tra la Società Cagliari Calcio e la dirigenza dell'amministrazione comunale, in questo modo ha posto fine alla lunga controversia ed alle reciproche contestazioni, concludendo definitivamente transazione extragiudiziale pone fine all'annosa vicenda.