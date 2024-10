Con il rifacimento del prato inglese, che dovrebbe avvenire in questi giorni, si possono dire conclusi i lavori di rifacimento e di messa a norma del parco giochi situato in Via Deroma a Siligo.

Secondo la relazione tecnica predisposta lo scorso dall’ufficio tecnico, «Gli interventi di riqualificazione intendono adottare il giusto equilibrio tra manutenzione e conservazione dell’esistente oltre all’introduzione di nuovi elementi tesi ad incrementare positivamente la vivibilità delle aree di pregio».

Realizzato nel 2006, il parco si estende per una superficie quadrata di circa 300 metri quadri. I lavori si sono resi necessari «Per ampliare la fruibilità degli spazi pubblici esistenti destinati ai passatempi, garantendo il miglioramento delle condizioni di sicurezza e un maggior utilizzo da parte dei cittadini».

L’intervento (costo 11mila 400 euro) ha riguardato la sostituzione delle vecchie panchine e il posizionamento di una mini giostra, di due castelli dotati di scivolo e di un’altalena doppia.

Già nel 2016, il parco era stato oggetto di un intervento con la sostituzione dei nove corpi illuminanti dell’impianto con altrettanti più potenti e a basso consumo energetico.