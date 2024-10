Si sono conclusi ieri notte a Maracalagonis i festeggiamenti in onore del patrono Santo Stefano Martire.

Durante la settimana si sono alternati momenti di preghiera e di spettacolo a cui hanno contribuito le esibizioni del giovane trio canoro le Black and White, ex concorrenti del programma televisivo “Ti lascio una canzone”, il Gianni Dettori Show, il concerto di Nick Casciaro, ex concorrente di Amici e lo spettacolo musicale di Melis, Orrù, Falqui, Zuncheddu e Campus.

Oltre ai momenti di gioco dedicati ai più piccoli, ai balli di gruppo e al karaoke con The Big Voice, Michele Orrù, un importante momento della serata conclusiva è stato riservato all’estrazione dei biglietti della lotteria intitolata “Santo Stefano”, voluta dal comitato 2016, presieduto da Alessandro Mereu.

Sono riportati di seguito i biglietti vincenti e i corrispettivi premi:

1° 2433 – Crociera

2° 1430 – Televisore

3° 0432 – Cellulare

4° 0198 – Freezer

5° 1117 – Bicicletta

6° 4145 – Microonde

7° 0093 – Buono sala ricevimenti

8° 2383 – Pentonella

9° 0862 – Bistecchiera

10° 2340 – Animazione per feste

11° 3482 – Vino cantine Meloni

12° 0040 – Birre Barley

13° 2480 – Mirto San Martino

14° 3708 – Maialetto

15° 1909 – Buono spesa €50,00