Si è conclusa, tra gli applausi, la prima delle tappe a Cossoine di Percorsi d’Arte 2017, inserita nella cornice del 22° Festival Internazionale di Teatro di Ricerca. La rassegna, finalizzata a far conoscere il teatro di ricerca e la musica impegnata, ha preso vita nella Casa Parrocchiale venerdì 8 dicembre, grazie alla collaborazione fra la Pro Loco, il Comune e l’Associazione Culturale S’Arza Teatro di Sassari.

Il primo appuntamento ha visto esibirsi Rita Atzeri che ha portato in scena "Maria di Eltili" di Bepi Vigna. La narrazione è basata su alcune fonti storiche e incentrata sul vissuto di una bambina rapita dai pirati saraceni sulle coste della Sardegna. Fatta schiava e venduta come prostituta, diviene la favorita del bay, conosce l’amore e la ricchezza. Quando in vecchiaia riesce a tornare nella sua terra natia, dapprima è emarginata perché considerata strega, poi diviene l’unica sopravvissuta alla peste ed eredita i beni dell’intero paese. Dopo la sua morte la sua immagine assurge a una dimensione quasi sacra e una sua vesticciola viene venerata come la reliquia di una santa. Passaggi di un vissuto che hanno magicamente preso vita in un crescendo narrativo e musicale, letteralmente sospeso tra mito e leggenda. Le luci soffuse, l’accompagnamento musicale, la forza espressiva delle parole hanno ricreato un’ambientazione vicina ai vecchi racconti attorno al fuoco, propri delle generazioni passate.

Accompagnata magistralmente da Alessandro Muroni, Atzeri ha trascinato l’attenzione dei presenti, enfatizzare al meglio tutti i passaggi della storia. I momenti più toccante sono stati quelli legati alla conoscenza dell’amore, l’emozione per l’essere diventata madre, ma anche la violenza, l’uccisione della figlia, l’indifferenza, l’emarginazione.

L’appuntamento è, ora, per il 17 dicembre, sempre nella casa parrocchiale, con il concerto di Natale con la partecipazione di Antonio Manca (piano), Vittorio Vargiu (violino) e Sabrina Mura (voce soprano). Il trittico si concluderà il 27 con i “Percorsi dei Bambini”.