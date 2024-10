Emozione, gioia, devozione e fede. Il gruppo Quarto Domino del Centro Culturale Campidanu di Quartu S.Elena, come è noto, è stato invitato al Concistoro per la consacrazione dei Monsignori Angelo Becciu e Giuseppe Petrocchi. La festosità e la commozione di indossare gli abiti della tradizione quartese era evidente e ha coinvolto amici e conoscenti che lavorano nella Santa Sede.

“Il nostro Padre Spirituale, Don Gheorghe Lucaci – fa sapere il gruppo quartese, che ha portato in trasferta e con orgoglio i colori dei Quattro Mori - ci ha fortemente voluto, orgogliosamente ci presentava come 'il gruppo dei sardi'. Il Cardinale Angelo Becciu, al quale abbiamo portato le prelibatezze quartesi, si è commosso e ha apprezzato di averlo onorato indossando gli abiti della tradizione, e cantando le canzoni della nostra isola. Il Cardinale Petrocchi ha gradito e benedetto la nostra presenza e soprattutto i dolci e il pane e vino quartesi. E' stata l'occasione per incontrare anche il Vescovo di Latina, Monsignor Crociata”.

“Al Santo Padre – racconta il sodalizio sardo in visita nella capitale - abbiamo portato i dolci delle sorelle Piccioni e abbiamo donato il libro dei centenari del noto fotografo di Elmas, Pierino Vargiu. La nostra presenza ha avuto grande risonanza in tutta la Curia e abbiamo avuto anche il privilegio di essere ricevuti nel Palazzo delle suore di Sua Santità, da dove abbiamo immortalato il panorama più bello di tutta Roma. La nostra gioia resta nei nostri cuori con la preghiera di ringraziamento per aver onorato la nostra terra in un contesto così prestigioso”.