L'opposizione anche su Facebook di cittadini e della Soprintendenza fa spostare la localizzazione del campo boe lontano da Punta Tonnara, dal sito archeologico e dalle case. La nota stampa pubblicata anche sul social “Trasferire ormeggi e barche da Sa Marigosa a Su Pallosu ? No, grazie” riecheggia a dismisura” lo precisa ufficialmente.

LA NOTA. Il documento recita testualmente: “E' stata la prima volta in Italia di partecipazione ad un procedimento amministrativo di una pagina Facebook (con mille iscritti) e di ciò siamo contenti. Con oltre 40 pagine di testo e 33 foto abbiamo dimostrato l'insostenibilità del sito prescelto. Vittoria dei cittadini, vittoria di popolo. Delocalizzato il campo boe, spostato a sud. L'abbiamo chiesto, voluto e ottenuto.

Il circolo nautico con sede a Riola si arrende finalmente ora alla nostra ferma opposizione. Avevamo ragione: la localizzazione era completamente sballata e non verrà più realizzato nello specchio di mare originariamente richiesto. Grazie a tutti i cittadini, Associazioni, Movimenti che hanno lottato con noi”.

Andrea Atzori, admin della Pagina Facebook, ribadisce: “Un ringraziamento particolare alla Soprintendenza Archeologica, ai suo tecnici, archeologici che si sono adoperati per arrivare a questo risultato non affatto scontato. La Soprintendenza - lo ricordiamo - era stata indebitamente scavalcata nell'iter amministrativo originario avviato da Regione e Comune di San Vero, incredibilmente coinvolta e informata solo dalla nostra azione. Plurime ragioni ambientali, urbanistiche, storiche, di sicurezza, sono al fondamento di questa giusta e sacrosanta decisione di bocciare il sito già individuato, assegnato e prescelto. Non avevamo e non abbiamo nulla contro i campi ormeggi, ma la scelta del sito non è mai indifferente. E' necessario sempre curarne la scelta con attenzione, sia rispetto al territorio, che ai cittadini. Vigileremo ora affinchè i dettami stabiliti dalla seconda conferenza asincrona siano rispettati alla lettera, con lo spostamento della concessione demaniale marittima nell'area logicamente più consona, ovvero in prossimità dell'altra concessione già esistente”.