E' stato pubblicato sul portate istituzionale www.comune.cagliari.it, il bando pubblico per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive da realizzare o realizzate nel territorio del comune di Cagliari entro l'anno 2016.

Gli interessati ad ottenere i contributi dovranno presentare domanda, per via telematica, entro e non oltre il prossimo 11 luglio 2016.

Per poter procedere con la richiesta, è necessario che il rappresentante della società o associazione, abbia già provveduto ad effettuare la registrazione ai servizi on-line del Comune di Cagliari con profilo "Forte".

Una volta ottenute le credenziali, l'interessato potrà, visitando la sezione "Servizi on-line/Istanze on-line" del portale www.comune.cagliari.it, procedere con la presentazione della domanda.

Potranno presentare istanza le associazioni, federazioni, società sportive, scuole e tutti i soggetti indicati nel bando integrale.