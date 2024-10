Si complica notevolmente la stagione del rapper Salmo, travolto dalle polemiche di colleghi e utenti del web dopo il concerto tenutosi a Olbia il 13 agosto. Adesso anche la Procura della Repubblica di Tempio Pausania vuole vederci chiaro e ha aperto un’inchiesta contro ignoti per capire chi e perché abbia permesso che migliaia di persone si assembrassero senza mascherina sotto il palco del Molo Brin, nonostante le norme anti-Covid vigenti.

Sulla vicenda, dopo i duri attacchi rivolti a Salmo da numerosi colleghi come Fedez e Alessandra Amoroso, è intervenuto nella serata di ieri anche il governatore Christian Solinas, smentendo che la Regione avesse giocato un ruolo nell'organizzazione dell'evento. "Non si rimedia ai danni di un incendio appiccandone un altro - commenta Solinas -. Il concerto improvvisato ad Olbia con l'intento, almeno così è stato detto, di sostenere le popolazioni danneggiate dai roghi, potrebbe averne acceso un altro, pandemico, considerata la grande folla di giovani accalcati e privi di protezione". Il governatore ha poi definito il concerto "un grave e pericoloso errore".

"Come è un errore - prosegue - affermare che l'evento è stato autorizzato dalla Regione, come scritto dal cantante Fedez, che ha ingaggiato con il collega un tiro incrociato di accuse e insulti che pur appassionandomi assai poco mi spinge ad intervenire per chiarire la verità. Quindi l'amico Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sappia che non ho autorizzato alcun evento. Quanto al modo e agli strumenti per difendere dal virus non solo i Sardi ma anche i nostri graditi ospiti come lui, sappia vi sono migliaia di persone ogni giorno, ogni momento, impegnate non a chattare sotto l'ombrellone, ma a spendersi sul campo con generosità e con dedizione".