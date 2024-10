Il Comune di Arzachena lancia il primo grande evento dell’anno con la manifestazione in agenda lunedì 10 aprile 2023.

Sarà la voce di Mr Rain ad animare la giornata di Pasquetta sul palco del borgo di Cannigione.

L'artista, una delle sorprese di Sanremo 2023, dove ha ottenuto il terzo posto, con il suo tour italiano "Supereroi", farà tappa dunque in Gallura nell'unica data gratuita del suo cartellone: le altre previste nel resto d'Italia sono già sold out.

Come da tradizione, l'appuntamento musicale taglia il nastro del calendario con cui il Comune animerà la destinazione fino al ponte di Ognissanti.

La manifestazione è in agenda per il prossimo 10 aprile. Promossa e finanziata tramite la delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni è a cura della R&G Music. "Mr Rain ha spopolato a Sanremo con un testo e uno stile che hanno conquistato il grande pubblico in tv e sui social media. Ho pensato fosse l'artista giusto per l'atteso concerto di Pasquetta ad Arzachena", spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena.

"Cavalchiamo l'onda del successo di questo giovane fenomeno già molto amato, che con la sua energia e il suo entusiasmo porterà grande visibilità all'intera destinazione con l'evento che apre il calendario 2023. Un calendario che vuole puntare alla qualità e all'effettivo riscontro in termini di prestigio e notorietà per il nostro paese. Per la scelta di spettacoli e artisti - aggiunge - darò priorità a grandi progetti da calendarizzare come appuntamenti fissi. È fondamentale, e doveroso, spendere le risorse pubbliche per investimenti a lungo temine che diano valore e visibilità al territorio".