Cala il sipario sui “Concerti di Primavera”, rassegna organizzata dall’associazione Anton Stadler come anticipazione del ventesimo Festival di musica da camera, in programma in autunno.

Domenica 3 giugno dalle 19.30, nel palcoscenico del Teatro Electra di Iglesias, Pierluigi Camicia darà vita al suo concerto dal titolo “Un viaggio… romantico”, con brani musicali che spazieranno dalla focosa sonata op. 13 n. 8 di Beethoven (La patetica) fino alle rivoluzionarie ballate di Chopin.

Come i due precedenti appuntamenti, la performance sarà preceduta una visita alla scoperta della città e dei suoi dintorni a cura del Consorzio turistico per l’Iglesiente. Inoltre, sarà possibile partecipare ad “Aperitivo all’Iglesiente” e “Caffè all’Iglesiente”, curati dall’Electra Cafè Letterario.

Al termine dell’esibizione, chi si potrà intrattenere con i musicisti tramite l’adesione all’iniziativa “A cena con l’artista in programma nel ristorante Villa di Chiesa.