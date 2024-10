Anche quest’anno la campagna “Con tutto il Cuore” promossa da Conad a favore di alcuni reparti pediatrici in tutta Italia ha dato degli splendidi frutti.

Sono stati raccolti 101mila euro, interamente devoluti all’Associazione Sandremo per l’acquisto di un sistema gestionale per i tracciati elettrocardiografici Ge Muse per i pazienti della Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, che rappresenta un centro di riferimento in Sardegna.

“L’acquisizione di questo sistema rappresenta indubbiamente un grande aiuto in quanto darà la possibilità di analizzare i segnali elettrici del cuore in un numero enorme di bambini in un tempo minimo. Ma soprattutto, permetterà di analizzare e riscontrare anomalie peraltro mortali con grande sensibilità ed anticipo" ha spiegato il Dr. Roberto Tumbarello direttore della S.C. Cardiologia Pediatrica del Brotzu.

Paolo Cannas, Commissario Straordinario dell’AOB ha ringraziato quanti hanno aderito a questa campagna, dimostrando ancora una volta quanto sia grande la generosità dei sardi.

"Ancora una volta è motivo di orgoglio la risposta di partecipazione dei nostri clienti in Sardegna", ha dichiarato

Il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri ha sottolineato che "Con tutto il cuore" è una campagna che permette di sostenere il lavoro di strutture ospedaliere pediatriche di eccellenza nelle regioni in cui Conad è presente e di contribuire a importanti progetti di diagnosi e cura a favore di bambini affetti da gravi patologie. "Ancora una volta, grazie alla sensibilità dei nostri clienti abbiamo contribuito tutti insieme a dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno.”

I rappresentanti della Conad e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu si sono incontrati per la tradizionale consegna dell’assegno, dandosi appuntamento alla prossima edizione dell’iniziativa.