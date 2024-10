Nell'estrazione di sabato scorso il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Sardegna.

La fortuna ha baciato Selargius dove sono stati vinti 112.437 euro con una giocata di 2,50 euro. E' l'incasso più alto d'Italia in questo concorso. Il vincitore ha scelto di giocare sulla ruota di Cagliari 0,65 centesimi sull'ambo, 0,95 centesimi sul terno e 0,90 centesimi sulla quaterna, centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna.

E' stato quindi in grado di vincere su ben tre sorti grazie ad una indovinata ripartizione della propria giocata. I numeri estratti sono stati 29, 37, 59, 61. La vincita è stata registrata nella ricevitoria di Ignazio Deplano in piazza Bojardo a Su Planu.

Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l'Italia: con l'estrazione di sabato sono state distribuite vincite per oltre otto milioni di euro.