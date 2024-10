Gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno arrestato un 60enne, Franco Putzolu, pregiudicato, accusato di resistenza, violenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per minacce aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.

In particolare, la scorsa notte il Centro Operativo ha inviato gli equipaggi in Via Mameli, presso un locale notturno, dove era stato segnalato un uomo che minacciava i dipendenti.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, poco prima all’interno dello stesso locale, una dipendente aveva redarguito una donna, invitandola ad uscire, in quanto stava fumando. La donna, una volta uscita, aveva chiesto all’uomo che si trovava in sua compagnia di intervenire in sua difesa. Lo stesso, rientrato subito, si era avvicinato a pochissima distanza dal volto della dipendente, insultandola pesantemente.

Altri dipendenti del bar, intervenuti in suo aiuto, erano riusciti a far uscire l’uomo e a chiudere la serranda elettrica, ma quest’ultimo avrebbe cercato di bloccarla e, non riuscendovi, avrebbe preso un coltello brandendolo e colpendo la vetrata per poi sollevare da terra un tavolino e scagliarlo contro l’altra vetrata del locale.

Un addetto alla sicurezza di un vicino locale lo avrebbe invitato ad interrompere tali azioni ma il 60enne, per tutta risposta, avrebbe minacciato che sarebbe tornato con una pistola.

Dopo circa un’ora, sono entrati nello stesso locale due persone e i dipendenti, insospettiti, hanno chiamato il 113.

Un equipaggio è giunto subito sul posto fermando e controllando i due; nel contempo i poliziotti hanno notato un’autovettura transitare nella via con all’interno un uomo che corrispondeva perfettamente alle caratteristiche somatiche e di abbigliamento fornite dai dipendenti del locale. Il 60enne, sceso dal mezzo, si sarebbe avvicinato agli agenti inveendo contro di loro e proferendo frasi ingiuriose e oltraggiose e, alla richiesta di fornire le generalità, avrebbe perseverato nel suo comportamento rifiutandosi e tentando di allontanarsi.

Invitato a fermarsi per essere controllato, lo stesso si sarebbe scagliato contro gli Agenti tentando di colpirli ma, con non poca fatica, è stato immobilizzato e messo in sicurezza.

I poliziotti, in un successivo controllo all’interno dell’abitazione di Franco Putzolu, in una libreria all’interno dello studio, avrebbero trovato una pistola giocattolo semiautomatica calibro 7,65 priva di tappo rosso.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima.