Durante i colloqui voleva consegnare della droga al ragazzo detenuto nel carcere di Uta. Ma è stata sorpresa nel suo intento dal pastore Belga Malinois “Jeson”, che ha segnalato la giovane, 28enne di Carbonia, immediatamente sottoposta a perquisizione personale.

Sotto la lingua la ragazza aveva nascosto un ovulo contenente una dose di cocaina, che sarebbe stata passata al ragazzo tramite un bacio. Successivamente è stata ispezionata anche l’auto della donna dove un altro poliziotto a quattro zampe, Jedro un Rottweiler, ha fatto trovare un altro ovulo contenente sempre della cocaina e varie dosi di hashish. La donna quindi è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e la sostanza stupefacente sequestrata.

Un’attività volta alla prevenzione e contrasto sui reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti presso il penitenziario “Ettore Scalas” di Uta da parte del Reparto del Distaccamento Regionale Cinofili Antidroga della Polizia penitenziaria, su disposizioni impartite dal Nucleo Regionale Cinofili del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Sardegna.

“Anche in questo caso l’ottimo servizio espletato dai colleghi conduttori cinofili e dai colleghi in servizio all’unità operativa dei colloqui ha avuto un altro risultato positivo – ha commentato il segretario generale aggiunto Giovanni Villa -. Nel complimentarci per l’esito dell’operazione ricordiamo all’amministrazione penitenziaria che è indispensabile incrementare il reparto cinofili del distretto Sardegna se si vogliono ottenere più risultati per garantire un livello di sicurezza e di controllo adeguati infatti, mentre l’utenza è in continuo aumento, considerato l’incremento di nuovi posti detentivi creati con la costruzione dei nuovi penitenziari, il reparto cinofili ha visto un decremento di unità che oggi non è più tollerabile”.