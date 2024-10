Domani saluteremo il 2019 e accoglieremo il nuovo anno con tante speranze.

Sardegna Live festeggerà con tutti voi attraverso una lunga diretta da Tortolì.

Musica, spettacolo, cabaret per una serata di festa che vedrà alternarsi sul palco artisti del panorama isolano del calibro di Giuliano Marongiu, Giuseppe Masia e Roberto Tangianu. Il gruppo Incantos coinvolgerà il pubblico con canti e balli tradizionali. Ad animare ulteriormente l'ultima notte dell'anno dj set con Franco Mascia e Pierluigi Suella. Durante la serata giochi di luci ed effetti spettacolari con allestimento ledwall incanteranno il pubblico presente. L’appuntamento è nel piazzale del Multipiano in via Monsignor Virgilio, cuore pulsante delle manifestazioni cittadine.

L'evento è organizzato dall'Associazione culturale 'Amo il mio paese', con il patrocinio del Comune e della Regione Sardegna.