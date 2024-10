La Marina diventa un grande “villaggio turistico” con My Cagliari Card. Il Consorzio Cagliari Centro Storico, presieduto da Gianluca Mureddu, presenta la prima carta turistica del quartiere, che garantisce al cliente sconti e promozioni da utilizzare in alberghi, ristoranti, negozi d’abbigliamento e di artigianato associati.

La card, totalmente gratuita, permetterà ai turisti di usufruire non solo degli sconti all’interno della Marina ma anche di un servizio di bike-sharing, messo a disposizione dal Consorzio: i possessori della “My Cagliari Card” avranno diritto a un’ora di noleggio bici gratuito. In più sarà garantito uno scontodel50% per l’ingresso al Museo di Sant’Eulalia (sino a esaurimento delle disponibilità).

“Un progetto che fa parte di una strategia sinergica complessiva tra le piccole imprese del quartiere - spiega Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico - resa possibile grazie al bando della Regione: l’obiettivo è quello di attrarre sempre più turisti alla Marina incrementando la qualità del territorio con servizi innovativi”.

A promuovere il nuovo servizio turistico in giro per la città ci sarà un’assoluta novità: l’Info Point mobile, che farà la sua prima uscita ufficiale questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione delle “Notti Colorate”. Una bicicletta moderna, pensata per andare incontro al turista in modo ecologico, che - con un tablet a bordo - offrirà al visitatore tutte le informazioni necessarie per orientarsi in città e godersi al meglio la vacanza. Il tablet sarà direttamente collegato al sito turistico creato ad hoc per i possessori della card (www.mycagliari.com): da lì il turista potrà accedere ai suoi sconti e scegliere in quale albergo convenzionato alloggiare, in quale ristorante cenare e dove fare shopping.

Il servizio parte con 40 imprese associate, tra strutture alberghiere, ristoranti, pizzerie, bar, negozi d’abbigliamento, di souvenirs e botteghe artigianali, ma è in piena crescita. Nel portale web dedicato il turista potrà vedere con una mappa virtuale le strutture convenzionate e scegliere comodamente dove andare, giorno per giorno, in base agli sconti e alle offerte a disposizione. “È importante che le piccole imprese del quartiere si siano unite per dare un incentivo al marketing territoriale - aggiunge Gianluca Mureddu - perché solo così si arriva a creare un sistema turistico coeso e si può organizzare al meglio come rendere attrattivo un territorio selezionando il target di riferimento”.

Un sistema innovativo e molto semplice per i visitatori: “MyCagliari Card” sarà scaricabile gratuitamente sul sito web (www.mycagliari.com) o, in alternativa, potrà essere richiesta direttamente in città,all’InfoPointdel Consorzio Cagliari Centro Storico.