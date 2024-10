A Tonara l'Autunno in Barbagia ha il profumo del torrone, il suono dei campanacci e il fascino di un territorio immerso nel cuore della Sardegna. Quest'anno la manifestazione promossa dall'Aspen, azienda speciale della Camera di commercio di Nuoro, troverà la sua ambientazione a Teliseri, il rione più piccolo di Tonara, che a sua volta è suddiviso in cinque vicinati chiamati Pratza 'e Osso, Pratza 'e Addei, Pratza 'e Susu, Pratza 'e Funtana e Pratza 'e Donnas.

GLI ARTIGIANI Il circuito nella tappa tonarese trova come sottotitolo il nome di “Maistos e carratoneris” nel segno di un passato di artigiani e di lavoratori abili ed esperti e soprattutto maestri di vita quotidiana. Oggi alle 10 è prevista la lavorazione del pane e del torrone e la degustazione dei prodotti tipici locali. I lavori dell'artigianato saranno messi in vetrina e i riflettori si accenderanno sulle ceramiche Raku, sulla lavorazione dei campanacci, dei taglieri e degli utensili in legno.

LANA E LEGNO I percorsi della lana e del legno regaleranno ai visitatori e ai turisti che faranno tappa a Tonara in questo fine settimana un'immersione nella Sardegna più vera e autentica. Il viaggio continua poi nella Mostra pomologica delle biodiversità locali del nocciolo che sarà curata dal Comitato delle biodiversità e dell'Agenzia Laore. Per l'occasione potrà essere ammirata l'esposizione dei bronzetti, delle navicelle e dei guerrieri del museo Casa Soddu di Orosei.

GLI SPETTACOLI I gruppi folcloristici avranno il piacere di danzare e portare i colori della tradizione per le vie del paese. Questa mattina alle 10 è prevista l'esibizione della Banda musicale di Tonara, mentre intorno alle 11 verrà realizzato il torrone più lungo della Sardegna in preparazione del Guinness World Record.

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare all'escursione guidata con la raccolta gratuita dei frutti nel bosco e a partire dalle 15 i cori polifonici animeranno di suoni e di canti il rione Teliseri.

«Anche quest'anno stiamo ricevendo tantissime telefonate da ogni parte della Sardegna», dice la presidente della Pro loco di Tonara, Natalia Onnis, «a quanto pare, in tanti si stanno organizzando per vivere un fine settimana nel nostro paese e questo ci riempie di orgoglio».