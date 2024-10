Incidente stradale a Cagliari nella tarda serata di ieri. Un'auto e uno scooter si sono scontrati in via Dante, all'angolo con via Tola.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, una Fiat Punto guidata da un ragazzo cagliaritano 22enne è andata contro una moto che stava percorrendo la corsia di sinistra.

Ad avere la peggio il 17enne a bordo dello scooter, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità in codice giallo. Sul posto la municipale per i rilievi di legge.