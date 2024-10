Ha sfondato con l'auto la vetrina di una pescheria mentre stava parcheggiando. E’ accaduto questa mattina in via Sonnino, in pieno centro a Cagliari.

Un uomo alla guida di una Bmw mentre parcheggiava a retromarcia, per cause non accertate, ha perso il controllo della vettura che ha sfondato la vetrina fermandosi per metà all'interno del negozio.

Dentro l'esercizio in quel momento c'erano i proprietari, uno dei quali è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha medicato il ferito. La vetrina della pescheria è andata distrutta, danneggiata anche un'auto in sosta.