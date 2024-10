Incidente stradale questa sera in via Vespucci a Cagliari.

Un 42enne residente nell'hinterland, percorreva quella strada in direzione via Utzeri quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto andando a colpire un palo della luce.

Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.