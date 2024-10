Poteva finire davvero male, questo pomeriggio, per una 26enne di Cagliari che è andata a sbattere contro un muro con la sua macchina lungo la Strada statale 131-Dir all'altezza della Piana di San Lorenzo, nel Cagliaritano.

La giovane era alla guida di una Grande Punto quando, dopo aver urtato il guard rail di destra, è andata a finire contro la struttura di contenimento.

Estratta dalle lamiere dell'auto, la vittima è stata trasportata in ambulanza all'Ospedale San Giovanni di Dio ferita e sotto choc ma non in pericolo di vita.